IPE Saúde amplia equipe de atendimento telefônico

A equipe de atendimento telefônico do IPE Saúdeconta, desde a última semana,com seis novos atendentes.O incrementonosrecursos humanos deixa o instituto com um total de 30 funcionáriospara receberas solicitações dos segurados queentram em contatovia telefone.A ideia é diminuirainda maiso tempo de espera –reduzindo,assim,a taxa de desistência.

Desde maio do ano passado, quando foi implantada a Central de Atendimento, osdadosdemonstram um aumento no número de chamadas atendidas e uma diminuição no tempo de esperado usuário.Em maio de 2022, os atendimentos demoravam, em média, 34 minutos; hoje levam, em média,2minutos e5segundos para serem realizados.Do total, 45% das ligações são atendidas em menos de 30 segundos.

Os seis novos atendentes foram contratadosetreinados para manter o processo de melhoria no atendimento. A ideia é que,nos próximos dias,estejamtotalmente integrados à equipe. Três delesdeverão atuarno turno da manhã, e osoutrostrês à tarde, totalizando 15 atendentes por turno, além dosupervisor da equipe.

“É um acréscimo muito importante, pois proporciona um atendimento com maior brevidade e,por consequência,diminui o tempo de espera nas ligações da Central Telefônica. Isso resulta em uma experiência melhor para os usuários do sistema”,ressalta osupervisorda central, FabrícioRodrigues da Silva.

Nos quatro primeiros meses deste ano, o IPE Saúde realizou quase 60 mil atendimentos por esse canal – em média,cerca de15 mil por mês.

O atendimento pela central telefônica funciona de segunda a sexta-feira,das 8h às 18h, no número(51) 3288-1550.

Modalidades de Atendimento

Além da opção por telefone, o IPE Saúde disponibiliza todos os serviços na modalidade digital, por meio do Portal do Segurado .Também é possível acessar o atendimento de forma presencial na sede, em Porto Alegre, ou nas unidades no interior, por meio do Programa Facilitadoresou nas agências Tudo Fácil ( consulte os locais ).