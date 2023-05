Comitiva viaja ao Uruguai para discutir projeto de construção da ponte em Porto Soberbo

Mais um capítulo relacionado à construção da ponte entre Porto Soberbo e El Soberbio está ocorrendo nesta semana. Uma comitiva do Brasil, composta por diversos políticos da região, se reunirá em Montevideo, Uruguai, com o Parlamento do Mercosul para discutir o assunto.

A reunião de integração fronteiriça entre Misiones e Rio Grande do Sul, promovida pela Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social, terá uma programação intensa. Às 14h30min, haverá a recepção oficial, sob a coordenação da presidente do Parlamento do Mercosul, a deputada argentina Cecillia Britto, e pelo vice-presidente do parlamento, o deputado federal por São Paulo, Celso Russomano (Republicanos), um dos articuladores deste encontro.

O prefeito de Crissiumal, Marco Aurélio Nedel, faz parte da comitiva. Em entrevista ao programa Tribuna Popular da Rádio Província, no último sábado, dia 26, ele destacou a importância do projeto e demonstrou grande confiança de que o mesmo será bem-sucedido. Segundo Nedel, neste momento é necessário mobilizar esforços para a elaboração do projeto técnico da obra.

Durante a reunião, os prefeitos de Tiradentes do Sul, Alceu Diel, e de El Soberbio, Roque Soboczinski, apresentarão aos representantes do Parlamento do Mercosul o projeto de construção da ponte e como essa ligação terá um impacto positivo nas regiões próximas às duas cidades, em ambos os países, em termos de desenvolvimento econômico, social, cultural e turístico.

No encontro, as lideranças também discutirão possíveis fontes e estratégias de financiamento, buscando garantir que o projeto seja economicamente viável e sustentável.

Ao final do encontro, será realizado um resumo das discussões e definidas as próximas etapas desse processo de desenvolvimento do projeto.

