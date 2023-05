Indígenas de Iraí bloqueiam rodovias em protesto contra Projeto de Lei que afeta demarcação de terras

Na manhã desta segunda-feira, 29, por volta das 10h30, indígenas de Iraí realizaram um bloqueio total da pista no KM 2, em Iraí, em um protesto contra o Projeto de Lei nº 490/2007, que trata da demarcação de terras indígenas. O protesto é motivado pela aplicação do chamado "Marco Temporal", uma tese que propõe reconhecer apenas as terras indígenas que estavam ocupadas por eles até a data de promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via continuará bloqueada até amanhã, quando ocorrerá a votação do PL 490 na Câmara dos Deputados. Durante o bloqueio, apenas ambulâncias e veículos da área de saúde têm autorização para passar.

Além disso, a interrupção também ocorre na ERS que liga Iraí a Ametista do Sul. Motoristas que planejavam utilizar essa rota para se deslocar entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem buscar caminhos alternativos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.