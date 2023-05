Hospital Santo Antônio lida com superlotação e toma medidas para priorizar casos de urgência e emergência

Mirna Braucks, presidente do HSA, foi entrevistada no programa Tribuna Popular (Foto: Jonas Martins/Arquivo)

O Hospital Santo Antônio, localizado em Tenente Portela, enfrenta um desafio significativo de superlotação nos últimos dias. De acordo com a presidente da instituição, Mirna Braucks, a situação está se aproximando de um colapso, uma vez que não há mais leitos disponíveis. Mirna Braucks foi entrevistada pelo jornalista Jalmo Fornari no programa Tribuna Popular, no último sábado, onde discutiu a atual situação do hospital.

Conforme Mirna explicou, não há uma doença específica que esteja causando um aumento na procura por parte dos pacientes. Houve um aumento considerável de casos, especialmente graves, registrados nas últimas semanas. A presidente do hospital expressou surpresa diante do número de casos graves, como infartos e outras condições sérias, que exigem períodos mais longos de ocupação dos leitos.

Os maiores problemas de superlotação estão concentrados no setor de emergência. Mirna lamentou que muitas pessoas que não se encontram em situações de emergência ou urgência, e poderiam buscar atendimento nos postos de saúde de suas respectivas cidades, acabem aguardando e procurando a emergência do hospital.

Para lidar com essa situação, Mirna informou que o departamento de emergência do hospital está realizando uma triagem mais rigorosa, a fim de garantir atendimento efetivo aos casos que realmente necessitam de urgência e emergência. Ela ressaltou que o hospital não recusará atendimento aos pacientes, mas seguirá um protocolo de classificação de risco, priorizando o atendimento daqueles classificados como vermelho, laranja e amarelo, enquanto os casos classificados como verde e azul poderão aguardar ou buscar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de seus municípios.

