Brasil é bicampeão de Grand Prix Internacional de futebol de cegos

A seleção masculina fez valer seu favoritismo e conquistou de forma invicta obicampeonato do Grand Prix Internacional, em São Paulo. Neste sábado (27), a equipe pentacampeã paralímpica derrotou o Japão por 2 a 0 na final, com gols de Nonato e Tiago Paraná, que sacramentou a vitória a seis minutos do fim. Pela primeira vez, o Grand Prix, Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês), foi realizado no país.

Foi a segunda vitória da seleção sobre a equipe asiática na competição: a primeira foi por 3 a 0 na estreia da fase de grupos. Para chegar à disputa pela medalha de ouro hoje, no Centro de Treinamento Paralímpico (CTP), a seleção aplicou 4 a 1 na França, atual campeã europeia, na semifinal, na sexta (26). Na outra semi, o Japão superou a Argentina nos pênaltis (2 a 1), após empate em 2 a 2 no tempo normal. Antes, no segundo jogo da fase de grupos, a equipe comandada técnico Fábio Vasconcelos ganhou da Inglaterra por 2 a 0.

De olho nos Jogos deParis

O Brasil é o único pentacampeão paralímpico, com cinco ouros consecutivos desde os Jogos de Atenas (2004). A modalidade era chamada de futebol de cinco até os Jogos de Tóquio.

A participação do país no Grand Prix Internacional faz parte da preparação rumo a Paris 2024. Serão oito equipes na capital francesa, sendo que quatro já asseguram presença: França, Turquia, Marrocos e China.

As duas principais competições da seleção este ano, classificatórios para Paris 2024, serão a Copa do Mundo, em agosto, em Birmingham (Inglaterra) - inserida dentro da programação dos Jogos Mundiais da IBSA – e os Jogos Parapan-Americanos, em novembro, em Santiago (Chile).

Para confirmar sua vaga, o Brasil terá de ficar entre os três primeiros colocados do Mundial ou conquistar o Parapan.