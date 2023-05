Gabriel Souza destaca unidade entre poderes e sociedade para fortalecer a educação gaúcha

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Restinga Sêca, nesta sexta-feira (26/5), para participar do segundo encontro do Movimento pela Educação, promovido pela Assembleia Legislativa. Dividido em nove eventos, realizados em diferentes regiões do Estado, o projeto tem o objetivo de ampliar as discussões sobre a qualidade do sistema de ensino no Rio Grande do Sul. O secretário de Assistência Social, Beto Fantinel, também esteve presente.

Ao receber uma carta construída pelo movimento, que propõe o debate coletivo sobre demandas e melhorias para a educação, Gabriel destacou a importância da união entre os poderes públicos – como o caso do Executivo e do Legislativo estaduais – e a sociedade para fortalecer o debate e as ações para o setor.

Vice-governador recebeu uma carta que propõe o debate coletivo sobre demandas e melhorias para a educação -Foto: Joel Vargas/Ascm GVG

“A educação é prioridade para o governo estadual e está sendo tratada da mesma forma pelo Parlamento, a Casa do Povo. É assim, envolvendo todos os entes, sociedade civil organizada e instituições que ampliaremos projetos e investimentos para o ensino”, disse.

Na terça-feira (23/5), o vice-governador também esteve no município conferindo obras de infraestrutura rodoviária realizadas com investimentos do Estado. “São melhorias que ajudam a desenvolver a região e o Estado como um todo. Ao mesmo tempo, estamos viabilizando medidas para qualificar o nosso capital humano e a nossa mão de obra para promovermos avanços ainda maiores”, complementou. Ele citou iniciativas como o programa Todo Jovem na Escola, que em abril pagou bolsas de R$ 150 para apoiar os estudos de cerca de 84 mil jovens de baixa renda.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin, reforçou o discurso de atenção total ao tema. “Priorizamos a educação na nossa gestão. Estamos promovendo debates sobre o assunto e buscando referências exitosas na área, tanto no Rio Grande do Sul como em outros estados. Trouxemos a discussão sobre o ensino para o Parlamento, com o propósito de construir o Marco Legal da Educação e contribuir com o desenvolvimento das crianças e dos jovens”, explicou.

O Movimento pela Educação realizará seus encontros em municípios de cada uma das regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). Entre os eixos prioritários, estão a alfabetização no tempo correto de desenvolvimento, o Ensino Médio em tempo integral com introdução à profissionalização, o fortalecimento da carreira docente e a expansão do uso da tecnologia em sala de aula.