Abordagem policial resulta na apreensão de agrotóxicos ilegais e na prisão de suspeito em Horizontina

Na madrugada desta sexta-feira, dia 26, uma guarnição da Brigada Militar de Horizontina, em apoio à Operação Horus, realizou uma abordagem a um veículo Kadett que estava em alta velocidade, vindo da fronteira.

Apesar da ordem de parada emitida pelos policiais, o condutor desobedeceu e só parou após colidir o veículo contra um barranco. Durante a revista no automóvel, foram encontrados 420 litros de agrotóxicos de origem estrangeira, proibidos no Brasil.

O condutor, um homem de 27 anos, natural de Cruz Alta e com histórico de antecedentes criminais, foi imediatamente detido. Além disso, o veículo apresentava placas falsas e o chassi estava raspado.

O suspeito, o veículo e os agrotóxicos foram encaminhados à Polícia Federal de Santo Ângelo para a elaboração do Auto de Prisão em Flagrante (APF).

A abordagem ocorreu na ERS342 Km 16, em Horizontina. Essa ação policial resultou na apreensão de substâncias ilegais e na prisão do indivíduo, contribuindo para combater o comércio ilegal de agrotóxicos na região.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.