Miraguaí lança Campanha de prêmios

A Administração Municipal de Miraguaí, por meio da secretaria municipal da Fazenda, lançou a campanha de prêmios “Miraguai Premiado. Sua Nota Vale Prêmio” no dia 24 de maio. O lançamento ocorreu na Câmara de Vereadores e contou com a presença do vice-prefeito Vanderlei Lunardi, do secretário da Fazenda Flávio Venzo, da equipe de tributação, do vereador Fabiano Mewes e de representantes de empresas locais.

A campanha tem como objetivo incentivar o comércio local por meio de premiações aos consumidores. Ao comprar em Miraguaí e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, os consumidores estarão concorrendo aos prêmios. Entre os prêmios a serem sorteados estão geladeira, ar-condicionado, TV, dois vales compras no valor de R$ 1.000,00, dez vales compras no valor de R$ 500,00 e vinte vales compras no valor de R$ 250,00.

O sorteio dos prêmios está programado para ocorrer no dia 15 de dezembro de 2023, durante as comemorações do aniversário do município. A iniciativa busca estimular o consumo local e valorizar os estabelecimentos comerciais de Miraguaí, proporcionando benefícios aos consumidores que realizarem suas compras na cidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.