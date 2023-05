Surto de raiva bovina em Redentora gera alerta na região

Um surto de raiva herbívora em bovinos de Redentora colocou as autoridades veterinárias em estado de alerta, abrangendo os municípios vizinhos devido ao risco de propagação da doença. De acordo com relatos, aproximadamente 40 bovinos já morreram em Redentora como resultado dessa enfermidade.

O coordenador do Programa Nacional de Controle de Raiva Herbívora, Wilson Hoffmeister, explicou que a região já estava sob vigilância devido a casos diagnosticados em Palmitinho no ano passado. Inicialmente, os casos em Redentora foram identificados em três animais mortos em uma propriedade, porém o número de óbitos aumentou quando foram registrados casos em outras três propriedades.

A situação é delicada, pois há o risco de propagação para outras propriedades rurais na região. A raiva é transmitida por meio da mordida de morcegos, animais territorialistas que, quando infectados, tendem a perder sua noção de território, podendo espalhar a doença para outros grupos e, consequentemente, ampliar a área geográfica afetada.

No momento, equipes de veterinários do município de Redentora estão realizando levantamentos para identificar as propriedades com incidência da doença, estabelecendo um raio de 12 quilômetros a partir do local onde os primeiros casos foram confirmados. O mesmo grupo também está realizando uma busca ativa para localizar os abrigos onde esses morcegos podem estar.

Uma equipe de captura está pronta para se deslocar para a região e realizar a captura dos morcegos. No entanto, segundo Hoffmeister, esse trabalho precisa ser realizado em condições climáticas adequadas, evitando noites de lua forte, quando os morcegos podem desviar das redes usadas para a captura. A previsão é que, no dia 5 de junho, o grupo se dirija a Redentora para iniciar essas capturas.

As autoridades de saúde animal do estado recomendam a vacinação em duas doses. Hoffmeister ressaltou que, devido à ausência de uma campanha de vacinação contra a raiva, os índices de imunização são bastante baixos. Portanto, ele recomenda que a vacinação seja realizada o mais rápido possível, considerando que o animal só estará imunizado entre 10 e 15 dias após a segunda dose.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.