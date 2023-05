Evento em Palmitinho marcará o lançamento da FECIPAL

Hoje à noite, será realizado o lançamento oficial da Feira Comercial e Industrial de Palmitinho, a FECIPAL. O evento acontecerá no Salão de Eventos do Hotel Duarte, em Palmitinho, e será organizado pela Administração Municipal por meio da Comissão Organizadora da Feira. O objetivo é apresentar a feira para a comunidade e para a imprensa local e regional, conforme destacado pelo Presidente da Facipal 2023, Cleber Afonso Balestrin.

O Prefeito Municipal, Caetano Albarello, ressalta que este é um momento de mobilização, com a formação das comissões que serão responsáveis pela organização de uma grande feira, que mostrará as potencialidades do município em diversos setores. A solenidade será transmitida pela página oficial do município. Durante o evento, serão apresentadas a Comissão Central, as comissões responsáveis por cada setor, as soberanas da feira, os shows musicais e outros atrativos que estão sendo preparados para o evento.

A Feira de Palmitinho está programada para ocorrer entre os dias 12 e 15 de outubro, na Linha Boa Vista. Este evento proporcionará uma oportunidade para que o município exiba suas diversas potencialidades, fortaleça os laços comerciais e industriais, e ofereça momentos de entretenimento para a população local e visitantes.