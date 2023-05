Juiz de Direito da Comarca de Tenente Portela fortalece laços com o município de Derrubadas

No último dia sexta-feira, 18, o Juiz de Direito da Comarca de Tenente Portela, Dr. Neimar Pedro Kaibers, realizou uma visita oficial ao município de Derrubadas. Responsável pela jurisdição que abrange os municípios de Miraguaí, Derrubadas, Barra do Guarita, Vista Gaúcha e Tenente Portela, o juiz teve como objetivo fortalecer os laços institucionais entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, valorizando as instituições constitucionais.

Durante a visita, o Dr. Neimar apresentou a cartilha contra a violência doméstica, desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Essa iniciativa poderá ser implementada nas escolas do município, visando conscientizar os estudantes sobre a importância do combate à violência doméstica.

O Prefeito Alair Cemin expressou sua gratidão pela presença do Juiz de Direito e ressaltou a importância dessa visita para a cidade de Derrubadas. Ele destacou especialmente a oportunidade de o juiz conhecer de perto as realidades enfrentadas diariamente pelos gestores em prol da população.

Essa visita reforça a colaboração entre os poderes e o compromisso em promover uma sociedade justa e segura, valorizando a parceria entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo no município de Derrubadas.