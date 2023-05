Com apoio do governo do Estado, atletas de tiro com arco ganham medalhas no Brasileiro Paralímpico

No último fim de semana, duas atletas que representam o esporte paralímpico do Estado se destacaram no 17º Campeonato Brasileiro Paralímpico de Tiro com Arco, disputado em São Paulo, e subiram ao pódio em suas respectivas categorias. Lindiara Souza e Verônica Valente , em parceria com a Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) , realizam os seus treinamentos semanais no Centro Estadual de Treinamento Esportivo ( Cet e ).