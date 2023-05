Lideranças políticas da região se reúnem com Ministro Argentino para avançar projeto de ligação entre Brasil e Argentina

No último dia 18, lideranças políticas do Movimento Pró-Ponte, representando municípios da região Celeiro e de El Soberbio, se encontraram com o Ministro argentino de Turismo e Desporto, Diego Conca Capasset. O objetivo da reunião foi dar continuidade ao projeto da construção de uma ponte entre Tiradentes do Sul, no Brasil, e El Soberbio, na Argentina, localizada na fronteira entre os dois países, especificamente na localidade de Porto Soberbo.

Após as eleições ocorridas na federação vizinha, os trâmites do projeto estão em andamento. A ponte substituirá o atual transporte por balsa, sendo construída 50 metros abaixo do ponto onde ocorre a travessia atualmente.

O prefeito de Crissiumal, Marco Aurélio Nedel, ressaltou que ambas as nações concordam com a construção da ponte. Com uma extensão de apenas 464 metros, a localização é a mais estreita e economicamente viável para esse investimento. Nedel destacou que a construção da ponte certamente trará grande desenvolvimento para as regiões de Celeiro e Misiones.

O prefeito municipal de Três Passos, Arlei Tomazoni, enfatizou a importância da concretização desse projeto. Ele destacou que a iniciativa envolve empregos, turismo, escoamento da produção, negócios e desenvolvimento. Tomazoni expressou confiança de que os esforços empregados no processo resultarão em grandes benefícios.

O presidente do Sindilojas Celeiro, Antônio Afonso Granich (Cuca), também enfatizou a possibilidade de abertura da balsa aos domingos. Ele ressaltou que atender essa demanda traria grandes benefícios para grupos turísticos, comerciais e outros setores.

Além disso, estiveram presentes na reunião o vereador presidente da Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul, Aliomar de Godoy, o secretário de Fazenda de Tiradentes do Sul, Luis Carlos Sandri, o empresário Sérgio Lamb, o prefeito de El Soberbio, Roque Soboczinski, o vice-prefeito Eusebio Ricardo Leiva, o chefe de navegação de El Soberbio, Loza Damian, e o professor argentino Guillermo Bulak.

