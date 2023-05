49ª FETRELI: Otávio Reichert, o Patrono da Semana Literária

O renomado escritor e poeta Otávio Reichert será o patrono da 49ª edição da FETRELI (Feira de Troca de Livros), um evento anual organizado pelo Colégio Ipiranga de Três Passos. A semana literária está marcada para ocorrer de 02 a 08 de setembro e promete envolver estudantes e amantes da literatura de toda a região.

Otávio Reichert, licenciado em Letras - com habilitação em Português e Inglês -, destaca-se como uma figura multifacetada no universo literário. Além de poeta e escritor, ele é reconhecido como um talentoso declamador, palestrante cultural e membro da prestigiada Academia Santo-angelense de Letras, ocupando a cadeira nº 12.

O autor possui uma vasta produção literária, com obras que cativam leitores de diferentes idades. Entre seus livros de destaque estão "Urso Preto", "Para Crescer", "Os Melhores Poemas", "Guri Missioneiro" e "Decifra-me". Além disso, ele também se aventurou no universo da literatura infantil, trazendo encantamento com títulos como "O Urso Preto e outras histórias", "As minhocas" e "O sítio dos bichos".

A influência de Otávio Reichert vai além das páginas dos livros. Suas letras ganharam vida através de músicas interpretadas por renomados cantores gaúchos. Ele foi responsável pela composição dos hinos da 3ª Região Tradicionalista, assim como dos municípios de São José do Inhacorá e Tio Hugo, ambos localizados no Rio Grande do Sul.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.