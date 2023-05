Toshiba nomeada como Major Player pelo IDC MarketScape na “Avaliação de Fornecedores Mundiais de Provedores de Plataformas de Software para o Comércio Varejista Mundial 2023” do IDC MarketScape

Apenas três anos após a introdução da plataforma de comércio ELERA™, que capacita os varejistas a acelerar a transformação digital em seus estabelecimentos, a Toshiba foi nomeada como um major player (ou um protagonista importante) no relatório da Avaliação de Fornecedores Mundiais de Provedores de Plataformas de Software para o Comércio Varejista Mundial 2023” do IDC MarketScape (Doc No US49436223, abril de 2023).

“Receber este reconhecimento em um período tão curto é um testemunho do trabalho duro e do compromisso de nossa organização global e da estreita parceria que promovemos com nossos clientes”, disse Rance Poehler, presidente e CEO da Toshiba Global Commerce Solutions. “O ELERA rapidamente ganhou impulso no mercado porque sua abordagem de comércio unificada, reconhecida por clientes e influenciadores da indústria, serve exclusivamente como base e acelerador do crescimento e transformação do varejista. Por meio de nosso crescente portfólio de soluções e ferramentas de auto capacitação, possibilitamos aos varejistas tornar suas lojas mais inteligentes e ágeis — prontas para antecipar e atender às necessidades dos consumidores, que estão em constante mudança.”

“O ELERA é uma plataforma de varejo dinâmica, que representa um avanço significativo na globalização de nossa estratégia de varejo, com base em nossos valores e visão para capacitar os varejistas a prosperar onde quer que atuem”, disse Hironobu Nishikori, presidente e CEO da Toshiba Tec Corporation. “Sentimo-nos honrados pelas parcerias de confiança que temos com nossos clientes e prospects e estamos orgulhosos das vitórias do ELERA em clientes no Japão, Europa, América Latina e EUA, que estão conosco nesta jornada.”

O IDC MarketScape é a principal ferramenta de avaliação de fornecedores do setor de TI, fornecendo avaliação quantitativa e qualitativa aprofundada do mercado de tecnologia. Este relatório de 2023 sobre Provedores de Plataformas de Software para o Comércio Varejista do IDC MarketScape avalia a capacidade e estratégias dos provedores de software desta natureza que tenham presença relevante no varejo.

O principal critério de avaliação é como os compradores de TI percebem os benefícios da plataforma de software para o comércio varejista em atender suas necessidades exclusivas e em constante mudança e a estratégia e o compromisso dos fornecedores com a inovação, para permitir o sucesso omnichannel contínuo destes varejistas.

O relatório observou que os clientes elogiaram a Toshiba por sua cultura de inovação baseada em um roteiro de colaboração de longo prazo com varejistas, de acordo com as futuras tendências do varejo.

“A Toshiba combina sua experiência histórica e seu programa Voice of Customer (VOC) inovador para apoiar os casos de uso do comércio omnichannel, incluindo shopper marketing, proteção de ativos e prevenção de perdas, em todo o ciclo de vida do produto”, observou Ornella Urso, gerente de pesquisa, experiência do cliente de varejo e estratégias mundiais de comércio, do IDC.

Para obter mais informações sobre o relatório, clique aqui.

Sobre o IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores do IDC MarketScape é projetado para oferecer uma visão geral da adequação competitiva dos fornecedores de TIC (tecnologia da informação e comunicação) em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza uma metodologia de pontuação rigorosa, com base em critérios qualitativos e quantitativos que resulta em uma única ilustração gráfica da posição de cada provedor em um determinado mercado. O IDC MarketScape fornece uma estrutura clara, na qual as ofertas de produtos e serviços, recursos e estratégias, fatores de sucesso de mercado atuais e futuros de provedores de TI e telecomunicações podem ser significativamente comparados. A estrutura também fornece aos compradores de tecnologia uma avaliação em 360° dos pontos fortes e fracos dos provedores atuais e potenciais.

Sobre a Toshiba Global Commerce Solutions

A Toshiba Global Commerce Solutions capacita o varejo a crescer e prosperar por meio de um ecossistema dinâmico de soluções e serviços mais inteligentes e ágeis, que permitem aos varejistas evoluir de forma resiliente com as diferentes gerações de consumidores e se adaptar às condições do mercado. Contando com o apoio de uma organização global de funcionários e parceiros devotados, os varejistas ganham maior visibilidade e controle sobre suas operações, enquanto desfrutam da flexibilidade para construir, dimensionar e transformar experiências de varejo que antecipam e atendem às necessidades dos consumidores, que estão em constante mudança. Visite commerce.toshiba.com e interaja conosco no Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube para saber mais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230516005019/pt/

Toshiba Global Commerce Solutions

Elizabeth Romero

Diretora de Comunicações Corporativas

[email protected]