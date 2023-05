Últimos dias para se inscrever nas seleções Melhores Vilas Turísticas e Cidades Criativas

Corre que ainda dá tempo! O Ministério do Turismo (MTur) informa que as inscrições para as seleções Melhores Vilas Turísticas (Best Tourism Villages) e Rede de Cidades Criativas estão chegando ao fim. Os municípios terão até o dia 23 de maio para enviar a sua candidatura para participar da seleção Melhores Vilas Turísticas, e até o dia 30 de maio para se inscrever na Rede de Cidades Criativas.

Os concursos são realizados pela Organização Mundial do Turismo – OMT (Melhores Vilas Turísticas) e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco (Rede de Cidades Criativas). Eles têm como objetivo promover destinos turísticos brasileiros que possuem potencial para inovação e criatividade, além de focar em sustentabilidade e na conservação cultural das regiões.

Confira abaixo mais informações sobre as seleções:

MELHORES VILAS TURÍSTICAS- Podem participar entidades públicas ou privadas, associações pessoas físicas ou jurídicas que representem as comunidades que tenham até 15 mil habitantes, tenham atividades tradicionais relacionadas à agricultura, silvicultura, pecuária, pesca e/ou gastronomia e compartilhem valores e o estilo de vida da comunidade.

Ficou interessado(a)? Candidate-se pelo e-mail [email protected] . O concurso da Organização Mundial do Turismo permite até oito candidaturas de vilas rurais por país. Saiba mais no edital, clicando AQUI .

É importante ressaltar que as inscrições só podem ser realizadas por representantes do setor privado ou terceiro setor. Além disso, é necessário indicar no e-mail que a candidatura conta com a anuência da prefeitura ou do órgão oficial de turismo do município. Ao enviar a documentação, certifique-se que os documentos solicitados estão preenchidos em inglês ou espanhol (para envio à OMT), e português (para análise do MTur).

Atenção! o MTur não traduzirá nenhuma documentação. Dúvidas e informações podem ser encaminhadas para o mesmo e-mail de candidatura.

Para avançar até a próxima fase, o Ministério leva em consideração três pilares importantes. São eles: estar conectado digitalmente e ter acesso às mídias sociais para promover seus produtos turísticos; possuir ações de base comunitária ou produções associadas ao setor; e possuir evento tradicional que receba visitação turística no Calendário Nacional. O intuito do prêmio é destacar aldeias, vilarejos, povoados ou cidades de pequeno porte que promovam ideias e propostas inovadoras e que transforme o turismo de áreas rurais.

Os premiados conquistam o selo da OMT de “Melhores Vilas Turísticas” do mundo, que concede o reconhecimento, a promoção da preservação cultural e natural, a divulgação de valores rurais, comentários e a defesa da inovação e da sustentabilidade nos aspectos econômicos, sociais e ambientais. Além disso, as Vilas recebem um programa de apoio da OMT e a integração de uma rede de trocas de experiências, boas práticas, conhecimentos e oportunidades de desenvolvimento do turismo rural. Quer saber mais sobre o concurso, clique AQUI .

REDE DE CIDADES CRIATIVAS– O Ministério do Turismo, o Ministério da Cultura e o Ministério das Relações Exteriores selecionarão dois municípios para serem candidatos brasileiros a ingressarem nesse importante grupo internacional. Podem disputar o título municípios que atuam em sete categorias: artesanato e artes populares; cinema; design; gastronomia; literatura; artes midiáticas (comunicação e mídia); e música.

Gestores dos municípios podem participar da seleção preenchendo o formulário de candidatura AQUI . É preciso indicar uma pessoa de contato (ponto focal) ou grupo gerenciador de três ou quatro representantes dos setores público, privado e da sociedade civil. Além disso, deve ser colocado em qual campo criativo a cidade está se candidatando.

Durante a seleção, é necessário apresentar um esboço de plano de ação da iniciativa na cidade durante o período de quatro anos e uma carta oficial do prefeito da cidade endossando as candidaturas.

A documentação solicitada deve ser encaminhada para o e-mail [email protected] . O programa prioriza o equilíbrio regional e áreas geográficas que possuem especialidades criativas com menor representação na rede. Saiba mais AQUI .

Ambos os projetos cumprem critérios pré-definidos que envolvem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), focando em promover temas essenciais para o desenvolvimento humano, como a redução de desigualdades; padrões sustentáveis de produção e de consumo; e crescimento econômico inclusivo.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação o Ministério do Turismo