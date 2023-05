Cruzeiro bate Flamengo por 3 a 1 no Brasileiro Feminino

O Cruzeiro venceu por 3 a 1 e impediu o Flamengo de assumir a liderança da Série A1 do Brasileiro Feminino, nesta segunda-feira (22) em partida disputada no Sesc Alterosas. Após o resultado as Meninas da Gávea encerram a 12ª rodada da competição com 28 pontos, mesma pontuação do líder Corinthians.

Três pontos pra voltar pro G8! O @CruzeiroFem vence e dorme na zona de classificação para a segunda fase! ???? pic.twitter.com/Ub26wp1e3B — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 22, 2023

Já as Cabulosas chegaram aos 17 pontos, entrando na zona de classificação para a próxima etapa da competição, na 8ª posição.

Jogando em casa, o Cruzeiro abriu o placar logo aos 3 minutos e bola rolando, com finalização de canhota de Fernanda Tipa, que aproveitou falha da goleira Karol Alves após cobrança de escanteio. Porém, aos 17, Thaísa acertou uma bomba da entrada da área para marcar um golaço.

Ainda antes do intervalo, aos 31, a equipe voltou a ficar em vantagem com Carol Baiana, que recebeu passe de Clara para bater entre as pernas de Karol Alves. Aos 29 da etapa final Byanca Brasil deu números ao marcador.