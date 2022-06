Governo do Estado distribui 90 mil chromebooks para alunos de escolas estaduais

Um ato realizado na Escola Técnica Senador Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, simbolizou nesta segunda-feira (27/6) a entrega de 90 mil chromebooks às escolas da rede de ensino estadual. O governador Ranolfo Vieira Júnior e a secretária da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, apresentaram os equipamentos, conversaram com professores e alunos e falaram sobre a importância de destinar recursos relevantes para a qualificação e a utilização da tecnologia no ensino.



“Todas as 2.376 escolas serão contempladas. O investimento de R$ 165 milhões somente nesses equipamentos é parte do nosso propósito de ampliar o acesso ao ambiente digital e fortalecer a qualidade da educação no RS”, afirmou o governador durante o evento.

Ranolfo também comentou sobre a nova realidade financeira do Estado. “Esse momento é simbólico, pois revertemos um cenário de grande crise e baixos investimentos. Com o programa Avançar, destinamos R$ 1,3 bilhão para a área de Educação. Não está tudo resolvido, sabemos disso. Porém, estamos no caminho certo”, disse.

Além dos 90 mil chromebooks para uso exclusivo dos alunos em sala de aula, a Seduc já havia encaminhado 50 mil desses notebooks para os professores da rede de ensino do Estado, resultando em cerca de R$ 250 milhões destinados à aquisição dos equipamentos.

Conforme a secretária, a ação qualifica o conteúdo pedagógico e amplia o conhecimento tecnológico de alunos e professores. “É um ato de futuro, porque nós queremos um país inovador, com pessoas inovadoras, e isso começa na educação. Então, nós temos que entender que as crianças e jovens que estão na escola hoje vão viver em um mundo completamente diferente. Já estamos vivenciando todas estas transformações. A escola que tínhamos antes da pandemia não existe mais. São realidades diferentes e mudanças que promoveram uma revolução tecnológica profunda. A necessidade de inovação vai ser contínua”, disse.

A expectativa é que a nova ferramenta colabore para uma maior inserção da tecnologia nas instituições de ensino, como relatou a diretora da Escola Técnica Senador Ernesto Dornelles, a professora Isabel Cristina Teixeira. “Em razão da pandemia, tivemos dois anos de ensino remoto que evidenciaram a necessidade de ampliar a tecnologia no ensino. Por isso, hoje é um dia muito significativo para a gente. Teremos um aprimoramento da aprendizagem em todos os níveis”, afirmou.

Os equipamentos

O Chromebook é um notebook concebido pela empresa Google e conta com o sistema operacional Chrome OS. Com recursos simplificados para acessar a internet, o computador conta com um sistema de login integrado com as contas educacionais de professores e alunos e são para uso específico para as aulas remotas na rede estadual de ensino. Com o equipamento, é possível acessar os serviços on-line de todas as ferramentas da plataforma Google Sala de Aula e das ferramentas do Google for Education.

Os chromebooks vêm equipados com entrada USB e drive óptico; assim, é possível utilizar dispositivos de armazenamento como pendrives e HDs externos, bem como reproduzir CDs e DVDs. Os aparelhos apresentam tamanhos diferentes, com a tela variando entre 11 e 15 polegadas.