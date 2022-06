Sport empata com Brusque e perde chance de retornar ao G4 da Série B

Jogando em casa, na Ilha do Retiro, o Sport Club do Recife não saiu do 0 a 0 contra o Brusque, e deixou passar a chance de retornar ao G4 (zona de classificação) da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o duelo válido pela 14ª rodada, os pernambucanos seguem na quinta posição, com 21 pontos, a apenas um de alcançar o Grêmio (4º). Já os catarinenses, com 17 pontos, ocupam o 10º lugar na tabela.

Fim de jogo na Ilha do Retiro, pela 14ª rodada do @BrasileiraoB : Sport 0x0 Brusque. #SPTxBRU pic.twitter.com/wemAx8Pqef — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 25, 2022

O Leão teve mais posse de bola, mas esbarrou na defesa fechada do adversário. A falta de criatividade também prejudicou o Sport que teve poucas chances reais de balançar a rede. A melhor delas foi no final do primeiro tempo , com Luciano Juba, com um torpedo de canhota desferido de fora da área, que o goleiro Jordan defendeu.

No segundo tempo quem partiu para o ataque foi o Brusque. Aos oito minutos, Alex Sandro quase abriu o placar para os catarinenses, mas o goleiro Mailson fez bela defesa. Na reta final da partida, o Sport cresceu em campo e passou a pressionar mais. Aos 43 minutos, Bill quase abriu o placar com uma bomba de fora da área, e no minuto seguinte foi a vez do volante Blás Cáceres chutar de canhota no ângulo direito do goleiro Jordan, que estava atento e defendeu. O duelo terminou mesmo em 0 a 0.