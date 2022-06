Comissão promove ciclo de palestras sobre cultura e universidades

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados realiza na quarta-feira (29) ciclo de palestras com o tema "Cultura e as Universidades: Saberes e Fazeres".

A deputada Professora Rosa Neide (PT-MT), que pediu o evento, disse que é importante aprofundar os debates sobre cultura, inclusive a partir de suas interconexões com a educação, a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento econômico e social.

"Propomos o ciclo para que promovamos debates democráticos, plurais e qualificados que possam, inclusive, impulsionar a discussão sobre o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura", disse a deputada.

Debatedores

Foram convidados o coordenador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa, José Jorge de Carvalho; o antropólogo e professor Kabengele Munanga; e a mestra em Economia Solidária pela Universidade Federal do Tocantins/Unicamp Rita Honotório.

Hora e local

O ciclo de palestras será no plenário 10, às 13 horas.