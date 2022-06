Comissão apresenta perfil do operador logístico no Brasil

A Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados reúne-se na próxima terça-feira (28) para apresentação do Perfil do Operador Logístico 2021, elaborado pela Associação Brasileira de Operadores Logísticos (Abol).

O evento ocorrerá no salão Nobre, a partir das 13h45 e contará com a participação de representantes do setor; do presidente do colegiado, deputado Hildo Rocha (MDB-MA); e dos deputados Hugo Leal (PSD-RJ) e Carlos Chiodini (MDB-SC), respectivamente, autor e relator do Projeto de Lei 3757/20, que regulamenta a atividade de operador logístico no Brasil.

O operador logístico oferece serviços integrados de transporte, armazenagem e gestão de estoques de mercadorias para os setores industrial, comercial e agropecuário. Mas, segundo Hugo Leal, hoje essa figura não está prevista em nenhuma norma legal ou administrativa.