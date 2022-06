Comissão promove seminário sobre etarismo no Brasil

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove seminário nesta quarta-feira (29) para debater o etarismo no Brasil. O evento marca o Dia Internacional de Conscientização da Violência contra a Idosos, em 15 de junho.

O seminário foi sugerido pelo presidente da comissão, deputado Denis Bezerra (PSB-CE). Ele destaca indicadores do Brasil mostrando que, em 2050, o País será o sexto no mundo com o maior número de pessoas com mais de 60 anos. "Esse dado nos coloca diante de inúmeros desafios", afirmou.

O etarismo, também conhecido como ageísmo, é classificado como uma forma de discriminar o outro tomando como base estereótipos associados à idade. "As consequências da discriminação etária podem contribuir para que os idosos adotem um comportamento de risco, com má alimentação, exagero na bebida alcoólica e no cigarro, estando diretamente relacionada com a piora na saúde e com uma maior possibilidade de morte precoce", alertou Bezerra.

O seminário ocorre a partir das 13 horas, no plenário 12, com transmissão interativa pelo portal e-Democracia.