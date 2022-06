Comissão ouve ministro sobre desvio de recursos no Programa Farmácia Popular

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados ouve nesta quarta-feira (29) o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário. Ele foi convidado a prestar esclarecimentos acerca de denúncias de desvio de recursos públicos no Programa Farmácia Popular.

O requerimento para realização da reunião foi apresentado pelo deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). Ele citou relatório de auditoria CGU, de maio deste ano, que revelou um prejuízo de R$ 2,6 bilhões no programa entre os anos de 2015 e 2020. "É mais do que o total gasto com o Farmácia Popular em 2017", lamentou.

Conforme o deputado, as investigações começaram quando cidadãos apareceram na lista de retirada de medicamentos sem nunca terem recebido os remédios, o que foi descoberto pelo ConecteSUS. "Também houve denúncias de farmácias que já estavam com as atividades encerradas, mas continuavam recebendo recursos, e outras, que só existiam no papel, nas promoviam lançamentos de medicamentos com o CPF de terceiros", completou.

A reunião ocorre às 10 horas, no plenário 9.