Nova coordenadora assume a 21ª Coordenadoria Regional de Educação em Três Passos

A nova coordenadora regional de Educação, Graciela Suzano Vidor, apresentou-se na manhã da última segunda-feira, 20, na 21ª CRE – Coordenadoria Regional de Educação, em Três Passos.

Em seu primeiro dia de trabalho junto à 21ª CRE, Graciela mostrou-se motivada ao assumir o novo desafio. Ela conversou com os setores da Casa e se inteirou de projetos, ações e programas que vêm acontecendo na Educação do Estado.

Graciela Suzano Vidor é natural de Palmeira das Missões, onde sempre residiu, trabalhou e formou sua família. Ela Cursou o Magistério e é Bacharel em Contabilidade pela Universidade de Passo Fundo – UPF. Além de coordenadora interina da 20ª CRE, em Palmeira das Missões, ocupou a função de Agente Externo de Gestão Regional de Educação da Seduc.

Graciela comandará uma rede de 64 instituições educacionais distribuídas em 19 municípios de atuação na Região Celeiro: Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Miraguaí, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova, Tenente Portela, Três Passos, Tiradentes do Sul e Vista Gaúcha.

