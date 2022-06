Comissão debate situação precária de rodovia federal no Maranhão

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados vai debater em audiência pública nesta terça-feira (28) a situação precária da BR-402, no Maranhão.

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA), que pediu o debate, disse que o trecho da rodovia federal entre o município de Rosário (MA) e do distrito de Sobradinho, em Barreirinhas (MA), encontra-se bastante crítico, com riscos de danos irreversíveis caso não haja intervenção imediata.

"Além dessa grave situação, não existe nenhuma fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal nesse trecho e tão pouco manutenção por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). É interessante destacar que essa rodovia é uma importante rota turística do estado, com grande tráfego de veículos com destino aos Lençóis maranhenses", disse o deputado.

Debatedores

Foram convidados para o debate:

- o superintendente regional do Dnit no estado do Maranhão, Glauco Magalhães Machado;

- representante do Departamento Nacional de Polícia Rodoviária Federal (PRF);

- representante do Ministério do Turismo; e

- representante do governo do Maranhão.

Hora e local

A audiência será às 10 horas, em local a ser definido.