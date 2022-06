Comissão debate impacto de reajustes de combustíveis e energia na vida do consumidor

Audiência vai discutir o impacto dos aumentos de preços na vida do consumidor - (Foto: Carol Garcia/GOVBA)

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (28) para avaliar os reajustes dos preços de combustível e de energia elétrica. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, foi convidado para o debate.

A comissão também aprovou convite ao então presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, que pediu demissão no último dia 20.

Para o deputado Silvio Costa Filho, que solicitou a audiência, uma das maiores preocupações do consumidor brasileiro atualmente são os reajustes abusivos dos combustíveis.

"Os reajustes abusivos dos derivados de petróleo impactam a economia como um todo, repercutindo desde nos preços da cesta básica, em virtude do frete rodoviário, até os custos de transportes e deslocamento. Para nós, parlamentares da Comissão de Defesa do Consumidor, parece claro que a raiz do problema se encontra na política de Preços de Paridade de Importação (PPI), que vincula o preço dos combustíveis ao mercado internacional", disse.

Hora e local

A audiência será às 10 horas, no plenário 8.