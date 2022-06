Comissão debate instabilidade no fornecimento de fertilizantes estrangeiros

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça (28) sobre a instabilidade no fornecimento de fertilizantes estrangeiros.

O pedido para realização do debate é do deputado Bosco Costa (PL-SE). Ele avalia que o agronegócio será um dos segmentos econômicos mais atingidos pela guerra entre Rússia e Ucrânia, sendo o maior impacto na oferta de fertilizantes.

"A preocupação em relação aos fertilizantes decorre do elevado volume de importações, dada nossa dependência externa superior a 80% do total consumido no País, fazendo com que sejamos o maior importador global", afirmou.

De acordo com dados do Ministério da Economia, a Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes para o Brasil, correspondendo a 23% do total importado.

Foram convidados para a audiência pública:

o professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Volnei Pauletti;

a diretora-executiva de Biológicos da Croplife Brasil, Amália Borsari;

representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); do Ministério da Economia; da Agência Nacional de Mineração (ANM); e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Confira a lista completa de convidados.

A reunião ocorre às 10 hora, no plenário 6.