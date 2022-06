Comissão debate com especialistas proposta que altera o sistema tributário nacional

A comissão especial da reforma tributária, que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 7/20, do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), realiza audiência pública nesta terça-feira (28). A PEC simplifica o sistema tributário, criando três classes de impostos – sobre renda, consumo e propriedade.

A deputada Bia Kicis (PL-DF), relatora da comissão, disse que é fundamental "a implementação de um novo sistema tributário no País, tendo em vista a unanimidade da ineficiência do sistema tributário atual". Já o deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP), que também pediu a audiência, lembrou que o Brasil tem um dos piores sistemas de tributação do mundo.

"O sistema tributário vigente é particularmente perverso com a população de baixa renda, uma vez que a tributação incide mais sobre o consumo e não sobre a renda e o patrimônio. Neste sentido, proporcionalmente pesa muito mais no bolso dos menos favorecidos", disse.

Debatedores

Confirmaram presença no debate:

- o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco Nacional), Mauro Silva;

- o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Rodrigo Orair; e

- o pesquisador do Ipea, Pedro Humberto Bruno de Carvalho Junior.

Hora e local

A audiência será no plenário 5, às 15 horas.