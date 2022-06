Comissão promove debate sobre venda da Refinaria de Manaus

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (28) para debater e analisar a venda da Refinaria de Manaus (Reman), no Amazonas. O pedido para realização do debate foi apresentado pelo deputado Sidney Leite (PSD-AM).

Ele destaca que a refinaria está localizada em um ponto estratégico para o escoamento dos derivados, utilizando a malha fluvial da Região Norte e próximo à província de Urucu, o que traz facilidades logísticas.

Leite também lembra que os derivados produzidos pela refinaria abastecem principalmente os mercados do Amazonas, Acre e Rondônia. "A privatização da Reman tende a levar a um monopólio privado, com grande volatilidade no preço dos combustíveis e perda tanto de empregos como de arrecadação de impostos no estado", lamentou o deputado.

Foram convidados para a reunião, entre outros, representantes do Ministério da Economia, do Ministério de Minas e Energia, da Federação Única dos Petroleiros (FUP), do Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural de Biocombustíveis (Inep) e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Confira a lista completa de convidados.

A reunião ocorre às 10 horas, no plenário 14