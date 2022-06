Comissão debate impactos da venda pela Petrobras de unidade de industrialização de xisto

Unidade de Industrialização do Xisto no Paraná - (Foto: Divulgação)

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (28) para debater os impactos da venda pela Petrobras da Unidade de Industrialização do Xisto no Paraná.

No fim do ano passado, a Petrobras publicou fato relevante informando assinatura de contrato com a Forbes & Manhattan Resources para a venda da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), localizada em São Mateus do Sul (PR), por 33 milhões de dólares.

Autores do pedido para realização da audiência pública, os deputados Bohn Gass (PT-RS) e Enio Verri (PT-PR) querem discutir os impactos econômicos, sociais e tecnológicos da venda da SIX. Eles também consideraram o valor da transação "irrisório" por não fazer jus aos anos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia nacional.

"Na SIX, através do Processo Petrosix, tecnologia desenvolvida pela Petrobras, as reservas são exploradas de maneira ecologicamente responsável, observando a saúde da fauna, flora, e principalmente, dos lençóis freáticos da região, que abriga, por exemplo, o valioso Aquífero Guarani", alertam os deputados.

Foram convidados para a audiência:

representantes da Câmara Municipal de São Matheus do Sul; da Federação Única dos Petroleiros (FUP); e do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep);

o presidente da Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras (Anapetro), Mário Alberto Dal Zot.

O debate ocorre às 10h30, no plenário 5.