Câmara promove nova edição do seminário LGBTQIA+ na terça

No dia 28 de junho, comemora-se o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ - (Foto: Paulo Pinto/FotosPublicas)

A Câmara dos Deputados realiza na próxima terça-feira (28) o 19º Seminário LGBTQIA+ do Congresso Nacional. O evento acontecerá de forma presencial e por videoconferência, das 14 às 18 horas, no plenário 3, e poderá ser acompanhado pelo canal da Câmara no YouTube e pelo portal e-Democracia.

Nesta edição, o seminário homenageia Alessandra Makkeda, ativista trans que morreu em maio deste ano, após um mal súbito.

O evento foi proposto pelos deputados Glauber Braga (Psol-RJ), Luiza Erundina (Psol-SP), Talíria Petrone (Psol-RJ) e Áurea Carolina (Psol-MG). Segundo os parlamentares, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans – travestis e transexuais.

O seminário é "uma excelente oportunidade para deputados e deputadas eleitas, bem como para a sociedade em geral, acessarem a atualidade dos debates LGBTQIA+, estabelecerem diálogos legislativos e se comprometerem com a defesa dos direitos civis, sociais e trabalhistas, das liberdades e do respeito à diversidade e à dignidade humana", afirmam os deputados no documento em que pedem a realização do evento.