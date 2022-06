Câmara dos Deputados se ilumina de verde no Dia Mundial de Conscientização sobre a Hipofosfatemia

A Câmara dos Deputados fica iluminada de verde nesta quinta-feira (23) pelo Dia Mundial de Conscientização sobre a Hipofosfatemia ligada ao cromossomo X, também conhecida como raquitismo hipofosfatêmico ou XLH. A enfermidade é uma doença rara e progressiva causada pela deficiência de fosfato no sangue, quase sempre hereditária.

A iluminação especial foi sugerida pelo deputado Marcelo Aro (PP-MG).

O fosfato desempenha papel fundamental na formação e crescimento dos ossos na infância e ajuda a manter a resistência óssea em adultos. O raquitismo hipofosfatêmico pode ser causado por mutações em vários genes. O mais comum, no entanto, é o ligado ao cromossomo X.

Os sintomas surgem logo nos primeiros anos de vida, ficando mais evidentes após a criança começar a andar. Formas graves da doença podem causar dor nos ossos e nas articulações, desenvolvimento de ossos frágeis, curvatura das pernas e outras deformidades ósseas e baixa estatura. Por ser uma doença progressiva, se não for tratada, os sintomas pioram com o tempo.

O diagnóstico, normalmente, é feito por meio de radiografias ósseas e testes genéticos. A doença também pode ser identificada pelo teste da bochechinha, realizado no primeiro ano de vida do bebê. No Brasil, o tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).