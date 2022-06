Comissão aprova criação de rota turística entre Porto Alegre e Serra Gaúcha

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados aprovou proposta que cria a Rota Turística do Vale da Felicidade, no Rio Grande do Sul. O objetivo é estimular o turismo cultural, rural, histórico e de aventura em 20 municípios gaúchos.

A medida consta do Projeto de Lei 1028/22, de autoria do deputado Osmar Terra (MDB-RS). Com a aprovação da rota, a estruturação, a gestão e a promoção dos atrativos turísticos passarão a contar com o apoio dos programas oficiais voltados para o fortalecimento do turismo.

A Rota Turística do Vale da Felicidade é, conforme o projeto, composta pelos seguintes municípios: Alto Feliz, Barão, Bom Princípio, Brochier, Capela de Santana, Feliz, Harmonia, Linha Nova, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Portão, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, Salvador do Sul, São José do Hortêncio, São José do Sul, São Vendelino, Tupandi e Vale Real, todos situados entre a região metropolitana de Porto Alegre e a Serra Gaúcha.

“A integração turística entre essas 20 cidades trazida pela criação da Rota Turística do Vale da Felicidade facilitará o trabalho conjunto de divulgação, de construção de infraestrutura física e de desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o turismo local”, afirmou o relator, deputado Marx Beltrão (PP-AL), que apresentou parecer pela aprovação do projeto.

Tramitação

O projeto tramita em caráter conclusivo e será ainda analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

