Congresso se ilumina de laranja em apoio ao Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras

O prédio do Congresso Nacional recebe iluminação especial na cor laranja nesta terça-feira (21) em apoio ao Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. A data, instituída pela Lei 12.026/09, integra a campanha Junho Laranja, que tem a finalidade de divulgar medidas preventivas para reduzir acidentes envolvendo queimados.

A iluminação especial foi proposta pelo deputado Roberto de Lucena (Republicanos-SP).

As queimaduras – causadas por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos – são consideradas uma das condições mais devastadoras no atendimento à saúde, pois causam dor, longos períodos de internação, diversas sequelas para a vítima e, em casos mais graves, até a morte.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 180 mil pessoas morrem por ano devido a queimadura, considerada a quinta causa mais comum de lesões não fatais na infância.

Primeiros socorros

Diante de acidente em que a vítima tenha sofrido queimadura, é importante colocar a parte queimada debaixo da água corrente fria, com jato suave, por aproximadamente dez minutos. Compressas úmidas e frias também são indicadas.

Se houver poeira ou insetos no local, mantenha a queimadura coberta com pano limpo e úmido. No caso de queimaduras em grandes extensões do corpo, por substâncias químicas ou eletricidade, a vítima necessita de cuidados médicos urgentes.

Recomendações importantes:

• nunca toque a queimadura com as mãos;

• nunca fure bolhas;

• nunca tente descolar tecidos grudados na pele queimada;

• nunca retire corpos estranhos ou graxa do local queimado;

• nunca coloque manteiga, pó de café, creme dental ou qualquer outra substância sobre a queimadura, somente o médico sabe o que deve ser aplicado sobre o local afetado.