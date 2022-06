Preservação da cultura de imigrantes e refugiados é tema de debate na quarta

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (22) sobre a preservação da cultura dos imigrantes e refugiados.

O debate, proposto pela deputada Professora Rosa Neide (PT-MT), integra o “Expresso 168”, série de encontros com gestores, produtores e artistas para debater a política cultural como espaço permanente de diálogo.

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares:

- a pesquisadora do Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo e mediadora do Grupo Migrações e Identidades, Célia Lucena;

- o membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) Fabio Balestro; e

- o presidente e diretor-geral da entidade Pacto pelo Direito de Migrar - África do Coração (PDMIG), Jean Katumba Mulondayi.

O evento será realizado no plenário 10, às 11 horas.