Comissão debate avanços na implementação do programa Amazônia Conectada

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (22) sobre os avanços na implementação do programa "Amazônia Conectada". O pedido para realização do debate foi apresentado pelo deputado Jesus Sérgio (PDT-AC).

Ele lamenta que as empresas privadas evitem os estados da Amazônia e concentrem seus investimentos em outras regiões do País, onde o retorno financeiro é mais atrativo e a infraestrutura já está pronta.

"Sem investimento público, esses brasileiros continuarão no isolamento. E o programa Amazônia Conectada é a esperança de que, com a presença do Estado, mesmo nas localidades mais distantes, cheguem os avanços tecnológicos disponíveis nas cidades", ressaltou o deputado.

Foram convidados para a audiência pública:

o diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura da Secretaria de Telecomunicações, representando o Ministério das Comunicações, Marcus Vinicius Galletti Arrais;

e representantes dos ministérios da Defesa e da Ciência, Tecnologia e Inovações.

A reunião ocorre às 14h30, no plenário 11.