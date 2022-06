Comissão debate políticas de enfrentamento ao HIV e a hepatites para pessoas com deficiência

A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (21) sobre políticas públicas de enfrentamento ao HIV/Aids e às hepatites virais voltadas a pessoas com deficiência no Brasil. O debate foi solicitado pelo deputado Alexandre Padilha (PT-SP).

O parlamentar defende que serviços relativos ao atendimento preventivo ou de cuidado as doenças sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS e saúde reprodutiva e sexual sejam acessíveis às pessoas com deficiência.

“Há muito a ser feito, a realização de estudos e pesquisas de natureza quantitativa, a adoção de políticas públicas de prevenção, educação, divulgação e tratamento, o aperfeiçoamento dos sistemas de coleta de dados, adequação dos serviços de saúde para que tenham as condições de acessibilidade, que garantam o atendimento com dignidade, segurança e autonomia, produção de material educativo com conteúdo significativo para cada tipo de deficiência, considerando as suas especificidades e demandas, capacitação dos profissionais de saúde, dentre outras ações”, afirma o deputado.

Foram convidados:

- representante do Ministério da Saúde;

- o representante do Centro Brasiliense de Defesa dos Direitos Humanos, Michel Platini;

- o representante do Centro de Promoção à Saúde, Salvador Corrêa e Stefany Dias;

- o gestor de Projetos da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids HNP+ Brasil, Alberto Carlos Andreone; e

- o presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Fernando Pigatto.

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 13. Os interessados podem acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.