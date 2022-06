Comissão promove debate sobre geração distribuída de energia elétrica

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (22) para debater a geração distribuída de energia elétrica, mecanismo através do qual consumidores passam a gerar sua própria energia.

Autor do pedido para o debate, o deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP) relata dificuldades enfrentadas por consumidores nessa modalidade em relação à conexão dos empreendimentos. "Os consumidores relatam dificuldades para obter respostas adequadas, descaso e descumprimento das normas vigentes, desrespeito aos prazos estabelecidos para vistorias, emissão de pareceres e processo de homologação, dentre outras adversidades", enumerou o deputado.

Foram convidados para a audiência pública:

- a diretora-geral substituta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Camila Figueiredo Bomfim Lopes;

- o conselheiro da Associação Brasileira de Energia Elétrica Fotovoltaica (Absolar), Guilherme Susteras;

- o presidente do Movimento Solar Livre, Hewerton Martins;

- um representante do Instituto Nacional de Energia Limpa (Inel), Heber Galarce;

- o presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Marilena Lazzarini;

- o diretor Comercial da Enel Brasil S.A., André Oswaldo;

- o diretor Presidente da CEA-Equatorial, Augusto Dantas Borges;

- o presidente da CPFL (SP), Gustavo Estrella;

- o superintendente da Light (RJ), Nilton Vessoni;

- o diretor presidente da Neoenergia Coelba, Frederico Jacob Candian.

Hora e local

A reunião ocorre às 9 horas, em local a definir, com transmissão interativa pelo e-Democracia.