Lei confere título de capital da moda infantil para Gaspar, em Santa Catarina

Billy Boss/Câmara dos Deputados Rogério Peninha Mendonça, autor do projeto que deu origem à nova lei

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei 14.372/22, que denomina a cidade de Gaspar, em Santa Catarina, de "Capital Nacional da Moda Infantil". A norma foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União da última quarta-feira (15).

Oriunda do Projeto de Lei 4319/19, do deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC), a lei foi aprovada pela Câmara dos Deputados em setembro do ano passado e em maio pelo Senado.

De acordo com dados da prefeitura de Gaspar, a indústria têxtil no município emprega cerca de 8 mil pessoas de forma direta e é responsável por quase 40% do PIB local. Ao todo, são aproximadamente 870 empresas de confecção, 480 facções e 85 tinturarias, fiações, tecelagem e outros. Cerca de 60% dessas empresas são voltadas para o setor infantil.