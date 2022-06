Seminário discute papel do financiamento na retomada do crescimento

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados promove um seminário nesta terça-feira (21) para discutir o papel do financiamento na retomada do crescimento da economia brasileira.

A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), que pediu a realização do evento, afirma que a economia brasileira está há sete anos em estado recessivo. "Há anos em que a economia colapsa e atinge valores negativos de crescimento, como em 2015, 2016 e 2020, os quais são seguidos por fraca recuperação com taxas de crescimento baixas e anêmicas, como em 2017, 2018 e 2019", detalha.

Segundo a parlamentar, mesmo num contexto positivo para exportações de commodities agrominerais, que propicia a geração de superávits comerciais e entrada de divisas, "o cenário econômico interno tem sido de incerteza quanto ao horizonte da retomada sustentável do crescimento".

Perpétua Almeida ressalta que, "com a eclosão da crise financeira internacional em 2008, o papel dos bancos e do mercado de capitais no financiamento de longo prazo voltou ao debate e ganhou maior relevo na discussão sobre sua contribuição para a retomada crescimento global e na promoção do desenvolvimento sustentável".

A deputada afirma ainda que, ao longo das duas últimas décadas, as instituições financeiras vêm experimentando mudanças importantes em suas formas de atuação devido ao avanço da agenda de sustentabilidade, mudanças climáticas e inclusão social.

"Recentemente, esses bancos envolveram-se também com o combate aos efeitos econômicos e sociais trazidos pela pandemia Covid-19 e assumiram maiores compromissos com a agenda estabelecida na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26)", acrescentou Perpétua, ressaltando que essas instituições financeiras têm diferentes alcances e atuam em níveis distintos.

Para o Brasil, a deputada acredita que essas pautas representam não apenas desafios, mas também "oportunidades que precisam ser discutidas dentro de uma estratégia de desenvolvimento em bases sustentáveis que considere o papel das instituições financeiras no financiamento da agricultura, indústria, ciência e tecnologia para retomada de um novo ciclo de crescimento econômico, com aumento do emprego e da renda".

Debatedores

Foram convidados para debater o assunto, entre outros:

- o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade;

- o vice-presidente Financeiro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Leandro Domingos Teixeira Pinto;

- o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins da Silva Júnior;

- o presidente da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Isac Sidney Menezes Ferreira.

O seminário será realizada no auditório Freitas Nobre, a partir das 9h30.