Sancionada lei que declara Tancredo Neves patrono da redemocratização

Tancredo Neves discursa no Plenário da Câmara; sentado ao lado está José Sarney - (Foto: Célio Azevedo)

Foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a Lei 14.371/22, que declara o ex-presidente Tancredo Neves patrono da redemocratização brasileira.

Publicado na edição extra do Diário Oficial da União da última quarta-feira (15), o texto é oriundo do Projeto de Lei 5851/05, aprovado pela Câmara dos Deputados em outubro do ano passado e pelo Senado Federal em maio.

A proposta, por sua vez, tem origem em uma sugestão enviada à Comissão de Legislação Participativa da Câmara pela Associação Comunitária do Chonin de Cima, sediada na cidade de Governador Valadares (MG).

Ex-governador de Minas Gerais, Tancredo Neves foi eleito presidente da República em 1985, em pleito realizado por colégio eleitoral, marcando o fim no regime militar instaurado no Brasil a partir do golpe de 1964.

Tancredo não chegou a exercer o cargo, porque faleceu em abril. O mandato foi exercido pelo vice, o ex-presidente José Sarney.