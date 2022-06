Comissão de Segurança ouve Paulo Guedes sobre reajuste para policiais

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados ouve, nesta terça-feira (21), o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o aumento prometido pelo presidente Jair Bolsonaro aos agentes de segurança que recebem recursos da União, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Polícia Civil do DF, Polícia Militar do DF e Corpo de Bombeiros Militar do DF.

O ministro foi convocado, por isso é obrigado a comparecer, a pedido dos deputados Luis Miranda (Republicanos-DF) e Subtenente Gonzaga (PSD-MG). Na avaliação dos autores da convocação aprovada pela comissão, "esses profissionais aguardam a reestruturação da União, prometida pelo presidente Bolsonaro, e não tiveram retorno sobre o assunto até a presente data”.

Os deputados lembram ainda que, em audiência pública na comissão, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que enviou as propostas das entidades de classe ao Ministério da Economia e que toda a tratativa sobre o assunto seria decida naquela pasta.

A reunião será realizada às 13 horas, no plenário 6.