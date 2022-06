Comissão do Esporte debate ampliação de carga horária de aulas de educação física

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (21) proposta que amplia para 3 horas semanais a carga horária de aulas de educação física. A medida está prevista no Projeto de Lei 2299/21, do deputado Nereu Crispim (PSD-RS).

De acordo com o parlamentar, que também pediu a realização do debate, a medida visa a promover aos estudantes a aprendizagem e a vivência de práticas de atividade física, inclusive por meio de modalidades desportivas, “de forma a construir o hábito de um estilo de vida ativo e saudável, e contribuindo para um estado pleno de bem-estar físico, mental e social”.

“A atividade física regular é um fator chave de proteção para prevenção e o controle das doenças não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e vários tipos de cânceres”, afirma Crispim.

Foram convidados para discutir o assunto:

- o delegado regional da Federação Internacional de Educação Física, Everton Luis Deiques;

- o consultor esportivo, Rodrigo Bastos da Silveira; e

- a segunda-secretária do Conselho Federal de Educação Física, Elisabete Laurindo de Souza.

A reunião será realizada no plenário 4, às 13 horas. Os interessados podem acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.