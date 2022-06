Arena Carioca 1 vive dia especial com Jogo das Estrelas da LBF

A Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, foi, neste domingo (19), a casa do basquete feminino, pois recebeu um evento especial que culminou com o Jogo das Estrelas da Liga de Basquete Feminino (LBF).

Antes da atração principal, que terminou com vitória de 32 a 31 na prorrogação do Time Arilza sobre o Time Vendramini, os presentes puderam acompanhar várias atrações, como um concurso de habilidades, que teve como vencedora a cubana Ineidis Casanova, do Sport/Glória do Goitá, e o concurso de três pontos, que coroou uma nova campeã, Lê Lisboa, do Sampaio Basquete.

E o????do Desafio @WilsonBrOficial de Três Pontos vai pro Maranhão, com a conquista inédita de Lê Lisboa! ???????????????? pic.twitter.com/DDHZwEWU6F — Liga de Basquete Feminino (@LBF_Oficial) June 19, 2022

No Jogo das Estrelas, que foi disputado em apenas dois períodos, o Time Vendramini liderou na maior parte do tempo (17 a 15 na primeira parcial) e tinha seis pontos de vantagem com pouco menos de um minuto e meio para o final, mas Lays e Aline Moura converteram duas bolas de três seguidas, deixando tudo igual em 31 pontos. No tempo extra, que contou com a regra especial, o lance livre decisivo da pivô Aline Moura deu o título ao Time Arilza.

O prêmio de MVP (jogadora mais valiosa) da partida foi para Lays, armadora do Santo André, a principal pontuadora da equipe campeã na decisão, com 11 pontos.