Em prévia de confronto pela Copa do Brasil, Atlético derrota Flamengo

Graças a gols de Nacho Fernández e Ademir, o Atlético-MG venceu o Flamengo por 2 a 0, na tarde deste domingo (19) no estádio do Mineirão pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta partida pode ser vista como espécie de prévia dos confrontos entre as equipes pelas oitavas de final da Copa do Brasil, cujo primeiro capítulo será na próxima quarta-feira (22).

O resultado foi de grande importância para o Galo, que assumiu a terceira posição da classificação da competição, com 21 pontos (a quatro do líder Palmeiras, que enfrenta o São Paulo na próxima segunda), e vê diminuir a pressão sobre o técnico Antonio Mohamed, cujo trabalho vem sendo muito criticado. Para o Rubro-Negro o revés representa permanecer com 15 pontos, no meio da tabela.

Diante de mais de 55 mil torcedores, o Atlético-MG começou melhor a partida, criando as oportunidades mais claras, mas falhando na hora da finalização. Assim, o placar só foi alterado aos 34 minutos do primeiro tempo, quando, após boa troca de passes do Galo, Arana cruzou na área, Keno escorou, o goleiro Diego Alves espalmou e Nacho apareceu livre para apenas colocar no fundo do gol.

Em desvantagem no marcador, o Flamengo passou a arriscar mais, mas foi a equipe mineira que mostrou eficiência novamente para ampliar sua vantagem. Aos 39 da etapa final, Mariano levantou a bola na área, Hulk tocou de cabeça para Ademir, que matou na coxa antes de bater colocado para fechar o marcador.

As equipes voltam a se encontrar na próxima quarta, pela Copa do Brasil. Depois voltam a se concentrar no Brasileiro, onde o Flamengo recebe o América-MG no Maracanã no sábado (26), mesmo dia no qual o Atético-MG recebe o Fortaleza no Mineirão.