Dois ouros marcam penúltimo dia do Mundial de natação paralímpica

O Brasil conquistou mais duas medalhas de ouro, nesta sexta-feira (17), no penúltimo dia do Mundial de natação paralímpica, que é disputado no Complexo de Piscinas Olímpicas de Funchal, na Ilha da Madeira (Portugal). As vitórias foram obtidas pela equipe do revezamento 4x100 metros estilo livre 49 pontos, para atletas com deficiência visual, e pelo mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, nos 50 metros costas da classe S2.

Provas individuais, revezamentos e medalhas nas três cores ????????????

Os brasileiros arrasaram no penúltimo dia do Mundial #Madeira2022 .



Amanhã, 18, tem mais provas, vale continuar na torcida pelo ????????.



Além das medalhas douradas, a equipe brasileira somou nesta sexta mais uma prata, com José Ronaldo da Silva nos 50 metros costas da classe S1, e três bronzes, no revezamento 4x100 metros medley S14 (deficiência intelectual), com Mariana Gesteira nos 100 metros costas (S9) e Phelipe Rodrigues nos 100 metros livre (S10).

Estas conquistas mantiveram o Brasil na terceira colocação do quadro geral de medalhas, com o total de 47 premiações (17 ouros, nove pratas e 21 bronzes).