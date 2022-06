Bob Burnquist oferece oficina gratuita de skate em Niterói

Quem estiver passando por Niterói no próximo final de semana poderá pedir dicas de como andar sobre uma prancha com quatro rodinhas ao skatista Bob Burnquist.

Considerado uma lenda da modalidade, por causa das manobras executadas em megarrampas, e maior medalhista do X-Games (evento mundial de esportes radicais), Bob oferecerá oficinas gratuitas de skate para crianças e adolescentes na Praça do Rádio Amador, em São Francisco, no próximo final de semana a partir das 15h (horário de Brasília).