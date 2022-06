Onix Lorenzoni visita Tenente Portela

O ex-ministro do Governo Bolsonaro, Deputado Federal e pré-candidato ao Governo do Estado pelo PL, Onix Lorenzoni, esteve cumprindo uma agenda de encontros da Região Celeiro, nesta sexta-feira, 17, onde manteve contato com sua base de aliados no interior do estado. Segundo Onix, esse trabalho vai continuar e ele manterá contato com aliados de todas as regiões do estado.

Na parte da manhã o político participou de um encontro com os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Celeiro, onde pode ouvir a demanda dos gestores locais. Ao meio-dia ele participou de um almoço palestra em Três Passos. Segundo o prefeito da capital da Região Celeiro, Arlei Tomazzoni, PL, que está acompanhando Onix no roteiro da região, ambos os eventos foram extremamente produtivos.

Na parte da tarde o pré-candidato participou de um encontro na cidade de Tenente Portela, onde esteve reunido com aliados no Clube Comercial. Ele esteve acompanhado de outras lideranças do PL, como os deputados federais Giovani Cherini e Ubiratan Antunes Sanderson e os parlamentares estaduais Paparico Bacchi e Eric Lins.

Vários políticos da região estavam presentes, entre ele os prefeitos de Tenente Portela Rosemar Sala e de Derrubadas Alair Cemin, além de vereadores e outros simpatizantes, inclusive de outros partidos. Além dos filiados do PL de Tenente Portela, também pode se observar várias lideranças do MDB portelense presentes no encontro.

Onix iniciou as atividades concedendo uma entrevista coletiva para a imprensa, que ao modo microfone aberto, respondeu os repórteres nas caixas de som, já se dirigindo a todos os presentes.

Ele foi questionado pelo repórter Jonas Martins, do Sistema Província, sobre os planos, caso eleito, para equilibrar as contas do estado que historicamente são um problema e sobre o seu posicionamento em relação à adesão ao Regime de Recuperação Fiscal por parte do governo gaúcho.

O pré-candidato disse ser contra a adesão, porque ela prorroga um problema que o estado já enfrenta e afirmou que um dos objetivos, se eleito, será renegociar a divida do estado com a União, que no entender dele, está defasada e abusiva. Ele também afirmou que é necessário pensar a economia do estado com garantias de futuro e que o modelo adotado pelo atual governo vai comprometer os investimentos no estado pelos próximos anos.

Também questionamos o deputado sobre assuntos referentes a nossa região como a construção da ponte sobre o Rio Uruguai e o plano de concessão do Parque Estadual do Turvo. Ele disse que é necessário fazer um diagnóstico sobre as carências de cada região, mas que além da infraestrutura é preciso pensar fora da caixa e chegou a citar a ideia de construir um aeroporto para atrair turistas que possam visitar o Salto do Yucumã e empresários que desejem investir por aqui.

Após a coletiva de imprensa iniciou o ato politico que contou com discursos dos prefeitos e deputados presentes todos voltados a consolidar a capacidade de Onix para governar o estado e pedir empenho dos aliados para reeleger o presidente Jair Bolsonaro.

Durante a noite Onix e sua coletiva irão cumprir uma agenda no município de Santo Augusto.