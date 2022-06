Gurias do Yucumã decidem no próximo domingo vaga nas oitavas do Brasileiro A3

Depois de vencer o Juventude no jogo de ida pelo placar de 2 a 1, no último domingo, 12, em Flores da Cunha, a equipe do Gurias do Yucumã/Flamengo de São Pedro volta a enfrentar a equipe serrana neste domingo, às 15 horas, no CT Futebol com Vida em Três Passos para decidir a classificação para as oitavas-de-final do Campeonato Brasileiro A3 de Futebol Feminino.

Na Serra Gaúcha, a equipe que representa Tenente Portela e Derrubadas e tem ganhado cada vez mais simpatia dos torcedores da região conseguiu uma virada depois de sair perdendo pelo placar de 1 a 0. A vantagem construída nos gols de Luana e Aninha, permite a equipe jogar pelo empate no próximo domingo. Vitória do Juventude por 1 gol leva a decisão para os pênaltis, por mais de 1 gol a vaga é do time de Caxias do Sul.

O Campeonato Brasileiro A3, será extremamente rápido, uma vez que todas as rodadas serão no formato mata-mata, sendo que passando por três adversários o Flamengo de São Pedro já garante vaga para as semifinais e por consequência para a Série A2 do ano que vem, ou seja, nada impossível dentro do cenário atual. O adversário de Flamengo ou Juventude na próxima fase sai do confronto entre Ipatinga de Minas Gerais e Criciúma de Santa Catarina. No jogo de ida, a equipe mineira venceu em casa pelo placar de 3 a 1.

Pesa contra as Gurias o fato de não conseguir treinar com regularidade. Antes da competição o time vinha fazendo um treino por semana, sempre aos sábado, uma vez que a maioria das atletas do Flamengo trabalham e moram em cidade diferentes, sendo que algumas precisam fazer mais de 400 quilômetros até Tenente Portela para um treino, no entanto, o mesmo fator que pode desiquilibrar negativamente pode render resultados positivos, já que é um fator de motivação para as Gurias que estão em seu segundo ano de atividade e já são destaques na imprensa estadual e nacional e tem surpreendido o mundo do futebol com seus resultados.

Desde que iniciou as atividades, com exceção de Grêmio e Internacional, o Flamengo só perdeu um jogo, sendo logo no início do projeto, quando fez um amistoso diante da Chapecoense. Depois disso colecionou vitórias e empates e sonha em manter essa regularidade para escrever seu nome na história do futebol feminino do Brasil, de uma maneira jamais vista.

Com relação ao time, o treinador Tiago Rodrigues deve promover poucas ou nenhuma modificação. Sem problemas de lesão ou cartão na primeira partida, a tendência é que a equipe titular seja a mesma que começou o jogo em Flores da Cunha, com Lídia, Nati, Ana Julia, Vaz e Luaninha, Carla, Daia Bueno e Vanessa, Aninha, Renata e Luana.

A Rádio Província transmite o jogo com a abertura da jornada a partir das 14h30min, com narração de Jonas Martins, comentários de Diones Roberto Becker e reportagens de Cleber Giordani Tesche.

