Ex-deputado Arnaldo Faria de Sá morre em São Paulo

O ex-deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PP-SP) morreu na manhã desta quinta-feira (16) em São Paulo. Ele estava internado desde a semana passada com Covid-19, mas a causa da morte não foi informada. Foi deputado constituinte, eleito por oito mandatos. Atualmente era vereador na cidade de São Paulo. Ficou conhecido por defender os direitos de idosos, aposentados e pensionistas.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decretou luto oficial de três dias. Em nota, Lira afirmou que o ex-deputado deixa "legado admirado por todos, acima de todas as diferenças".

NOTA OFICIAL

A vida pública nos oferece a oportunidade de conhecer o melhor e pior da natureza humana, suas mais sublimes virtudes, suas fraquezas mais recônditas. São raros aqueles que deixam um legado admirado por todos, acima de todas as diferenças.

É com grande pesar, em nome da Câmara dos Deputados e pessoalmente consternado, que comunico o falecimento do ex-deputado Arnaldo Faria de Sá.

Foi deputado constituinte, eleito por oito mandatos para a Câmara Federal pelo povo de São Paulo. Ocupou inúmeras funções públicas e vocalizou sempre com talento e habilidade os temas mais candentes de seu tempo. Deixa o exemplo de um homem público capaz de divergir e convergir com firmeza e flexibilidade, sempre com seu carisma e sua simpatia pessoal única, mesmo que nos embates não lhe faltasse a verve do orador implacável.

Transmito à família as mais sinceras condolências e declaro luto oficial por três dias em homenagem ao deputado Arnaldo Faria de Sá. É uma homenagem para deixar registrada na história a grande passagem desse vulto que tanto contribuiu para a nossa democracia.